Саудовские власти будут выдавать разрешения на умру в месяц Орозо при условии вакцинации

CentralAsia (KG) - Желающие совершить умру и посетить исламские святыни в Саудовской Аравии в период священного месяца поста Орозо смогут получить разрешения только при условии вакцинации от нового коронавируса. Об этом объявило в понедельник министерство по делам хаджа и умры королевства.

«Выдача разрешений на умру и посещение двух священных мечетей [в Мекке и Медине] в Орозо будет осуществляться только тем, кто получил две дозы вакцины», — приводит телеканал «Аль-Арабия» заявление ведомства. Кроме того, указали в министерстве, в преддверии священного месяца пропускная способность Большой Мекканской мечети будет увеличена.

Месяц поста в большинстве арабских стран начинается 13 апреля.

В начале марта саудовские власти приняли решение допускать мусульманских паломников к святым местам в Мекке и Медине только после вакцинации от нового коронавируса.

Хадж в этом году на вторую половину июля. В прошлом году из-за пандемии паломничество проходило с участием всего 10 тыс. человек, из которых 30% были саудовцами, 70% — проживающими в стране иностранцами.

Приоритет в выдаче спецразрешений отдавали людям в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, не инфицированным новым коронавирусом, ранее не совершавшим хадж и готовым выдержать карантинный период. Среди них были и врачи, переболевшие вызываемым коронавирусом заболеванием.

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