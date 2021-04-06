Монголия стала первой азиатской страной, принявшей закон о защите правозащитников

CentralAsia (MNG) - На своем пленарном заседании парламент Монголии принял Закон о правовом статусе правозащитников. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

5 апреля члены парламента Ц.Мөнхцэцэг и Д.Цогтбаатар провели брифинг для прессы в связи с недавно принятым законом, подчеркнув, что Монголия теперь становится первой страной в Азии, официально обеспечивающей правовую защиту правозащитников.

Депутат Мөнхцэцэг сказала: «Монголия в настоящее время является пионером в Азии, принявшим законодательные нормы для защиты людей, организаций гражданского общества и сообществ, которые борются за права человека. Хотя Монголия присоединилась к международным договорам и конвенциям по поощрению прав человека за последние три десятилетия, был зафиксирован ряд случаев нарушений прав правозащитников, таких как нападения на них и угрозы их жизни. Таким образом, защита правозащитников стала неотъемлемой частью усилий по поощрению прав человека. В инициативе и подготовке законопроекта приняли участие международные организации, союзы гражданского общества и эксперты».

Высоко оценив закон о защите правозащитников как шаг вперед, сделанный законодательной системой Монголии, особенно в области поощрения прав человека, депутат Цогтбаатар подчеркнул, что закон вводит новую концепцию «правозащитников» в законодательство страны. Затем он заверил, что парламент Монголии будет сотрудничать с правительством, неправительственными организациями и организациями гражданского общества для эффективного выполнения закона и развития системы прав человека. По словам Д.Цогтбаатара, защитников прав человека намного меньше, чем потерпевших. «Поэтому важно обеспечить систему стимулирования для тех, кто выступает за защиту прав других. Тем самым, национальная система прав человека расширится, и общество сможет защитить себя от риска нарушения прав человека со стороны государства», - подчеркнул он.

После утверждения закона в закон о Комиссии по правам человека будут внесены поправки, чтобы добавить нового члена, отвечающего за вопросы правозащитников, в состав Комиссии по правам человека и создать комитет по защите правозащитников. Комитет будет состоять из членов, выбранных из существующих правительственных и неправительственных организаций.

Закон о правовом статусе правозащитников, который направлен на установление правовых оснований для уважения, защиты, поощрения и реализации прав правозащитников посредством определения действий, прав и запретов, применимых к правозащитникам, а также к общим обязательствам. государственных организаций и должностных лиц, неправительственных организаций и хозяйствующих субъектов, а также механизм защиты правозащитников.

Согласно определению в законе, правозащитники - это лица, которые действуют отдельно или совместно с другими в целях содействия реализации прав и свобод человека и участвуют в уважении и защите человеческого достоинства и общепризнанных принципов и общепризнанные принципы и нормы международного права ненасильственными и мирными средствами.

В декабря прошлого года эксперт ООН по правам человека призвал парламент Монголии принять новаторский закон для защиты людей, отстаивающих права человека в этой центральноазиатской стране. Тогда «У Монголии есть шанс стать региональным лидером, и я призываю всех парламентариев поддержать этот важный закон, который облегчил бы правозащитникам продолжение их важной работы», - сказала Мэри Лолор, специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников. «Я рекомендую внести этот закон в парламент и надеюсь, что все политические партии единодушно поддержат его», - сказала Лолор. «В случае принятия этот закон станет первым в своем роде в регионе и станет убедительным сигналом приверженности Монголии правам человека».

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