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  6 апреля 2021
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В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 4,6 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 8328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 008 (12,1%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 4 597 868 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 122,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 194 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 986 человек.

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