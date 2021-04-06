В России число жертв коронавируса превысило 101 тысячу

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 389 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 54 и Санкт-Петербурге — 31.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 101 106 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 491 986 пациентов.