[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан готов поставить Кыргызстану неиспользуемую военную технику

CentralAsia (KZ) -  Проект закона Казахстана «О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством Кыргызстана об оказании безвозмездной военно-технической помощи» размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА».

Проект закона об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызстану был разработан по итогам государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстана 2-3 марта текущего года в Нур-Султан.

Согласно документу, Минобороны Казахстана готово безвозмездно передать неиспользуемое военно-техническое имущество. Целью оказания помощи являются дальнейшее развитие дружеских взаимоотношений и военного сотрудничества двух стран, а также укрепление безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Отдельным пунктом в проекте закона отмечается, что кыргызская сторона не сможет передать полученное в рамках Соглашения имущество или право на его использование третьей стороне.

Согласно перечню передаваемого военного имущества, казахстанская сторона готова передать более 6 млн патронов калибра 5,45, 122-миллиметровые реактивные снаряды с осколочно-фугасной головной частью в количестве 1000 штук, наземные сигнальные патроны оранжевого дыма – 2 тыс. штук, сигнальные патроны желтого огня – 1000 штук. Также передаче Минобороны Кыргызстана подлежат: пост слухового перехвата «Восток-СП», РПУ «Галактика» и антенный коммутатор «Калина 12х80».

Доставка военного имущества в населенный пункт Кой-Таш Республики Кыргызстан будет обеспечена казахстанской стороной.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Монголка завоевала бронзу в Абу-Даби по джиу-джитсу
  • Число жертв коронавируса в России превысило 100 тысяч
  • Умер нобелевский лауреат и «отец евро» Роберт Манделл


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com