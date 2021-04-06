Казахстан готов поставить Кыргызстану неиспользуемую военную технику

CentralAsia (KZ) - Проект закона Казахстана «О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством Кыргызстана об оказании безвозмездной военно-технической помощи» размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА».

Проект закона об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызстану был разработан по итогам государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстана 2-3 марта текущего года в Нур-Султан.

Согласно документу, Минобороны Казахстана готово безвозмездно передать неиспользуемое военно-техническое имущество. Целью оказания помощи являются дальнейшее развитие дружеских взаимоотношений и военного сотрудничества двух стран, а также укрепление безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Отдельным пунктом в проекте закона отмечается, что кыргызская сторона не сможет передать полученное в рамках Соглашения имущество или право на его использование третьей стороне.

Согласно перечню передаваемого военного имущества, казахстанская сторона готова передать более 6 млн патронов калибра 5,45, 122-миллиметровые реактивные снаряды с осколочно-фугасной головной частью в количестве 1000 штук, наземные сигнальные патроны оранжевого дыма – 2 тыс. штук, сигнальные патроны желтого огня – 1000 штук. Также передаче Минобороны Кыргызстана подлежат: пост слухового перехвата «Восток-СП», РПУ «Галактика» и антенный коммутатор «Калина 12х80».

Доставка военного имущества в населенный пункт Кой-Таш Республики Кыргызстан будет обеспечена казахстанской стороной.

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