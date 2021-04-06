Президент Казахстана Токаев привился от коронавируса «Спутником V»

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Берик Уали.



«Глава государства получил вакцину «Спутник V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет», - написал пресс-секретарь.



Также Токаев призвал всех граждан принять вакцину при первой возможности.

На 6 апреля в Казахстане от коронавируса привиты почти 200 тысяч человек.

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