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  6 апреля 2021
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Президент Казахстана Токаев привился от коронавируса «Спутником V»

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Глава государства получил вакцину «Спутник V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет», - написал пресс-секретарь.

Также Токаев призвал всех граждан принять вакцину при первой возможности.

На 6 апреля в Казахстане от коронавируса привиты почти 200 тысяч человек.

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