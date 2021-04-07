Крупнейший международный онлайн-сервис Binance P2P поддерживает монгольский тугрик для торговли криптовалютой

CentralAsia (MNG) - Binance добавила поддержку монгольского тугрика (MNT) на торговой платформе Binance Peer-to-Peer (P2P). Теперь вы можете использовать MNT для обмена на BTC, USDT, ETH, BNB и BUSD (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash и EOS) с нулевой комиссией за транзакцию.

На платформе Binance P2P пользователи могут публиковать торговые объявления или напрямую торговать криптовалютами, используя MNT, с другими пользователями или проверенными продавцами. Binance ищет опытных продавцов P2P, у которых есть стабильный источник криптовалют и MNT.

Binance — один из крупнейших международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют. Десятки криптовалют обмениваются как между собой, так и на фиатные деньги.

Binance была основана в 2017 году со штаб-квартирой в Гонконге. Генеральным директором является Чанпен Чжао[4]. За полгода работы Binance вошла в список крупнейших площадок по объёму торгов криптовалютами.

В августе 2017 года одним из руководителей Binance стала финансистка Хе Йи, новость об этом подняла капитализацию компании на 40 %. Приток новых пользователей стал столь высоким, что в январе 2018 года временно закрывалась регистрация новых клиентов и была проведена модернизация оборудования из-за возросшей нагрузки. Число пользователей Binance на апрель 2018 года составляет 7,9 миллионов.

В марте 2018 года из-за требований властей Гонконга и усиливающейся регуляцией криптовалютного рынка, руководство Binance приняло решение сменить юрисдикцию на мальтийскую.

С начала 2019 года Binance объявила о запуске Binance Jersey — новой торговой платформы для обмена криптовалют на фиатные деньги. Среди первых торговых пар евро и фунт стерлингов в парах с Bitcoin и Ethereum.

Также 2 декабря 2019 года Binance объявила о запуске торговых пар, привязанных к российскому рублю. С сентября 2019 года для шести криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash и EOS) появилась возможность торговать фьючерсными контрактами. Для каждого инструмента применяется свой размер кредитного плеча: для биткоина — от 1 до 125, для алькойнов — до 75.

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