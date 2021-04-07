Находки монгольского флота выставлены в музее Фукуока

CentralAsia (MNG) - В музее префектуры Фукуока на западе Японии представлены артефакты с затонувших кораблей 13 века, когда монгольский флот пытался вторгнуться в Японию.

Считается, что после отражения монгольского вторжения флот монголов затонул в шторме у острова Такашима в префектуре Нагасаки.

Среди 13 артефактов, представленных в музее Фукуока в этом месяце, есть оружие которое японцы называют «tetsuhau» с порохами и железными деталями. Считается, что монгольские солдаты бросали врагам это оружие после того, как подожгли его. И это оружие считается предшественником современной гранаты. Также был выставлен шлем весом 2,8 кг.

«Мы надеемся, что эта выставка даст публике представление о начале и конце двух нападений монгольских войск», - сказал директор музея Хоримото Казушиге. Он сказал, что надеется, что в ходе продолжающихся раскопок будет обнаружено больше артефактов.

Музей расположен в парке Хигаси, где находится офисное здание префектуры Фукуока. Экспонируемые исторические материалы связаны с битвой при Бунэе и вторжением Коана в северную часть Кюсю монгольской армией 800 лет назад. На выставке представлено оружие японской и монгольской армий и монгольский доспех из закаленной кожи животных. Такие информативные материалы, как разные щиты, сравнивают и противопоставляют культурные различия между странами. Есть также изображения монгольского вторжения Яда Иссё, масляного художника периода Мэйдзи, а также мечи и аркебузы периода Эдо.

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