[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Иностранные туристы ждут, когда Монголия вновь откроет границы

CentralAsia (MNG) -  Мировой туристический сектор сильно пострадал – и продолжает страдать – из-за пандемии COVID-19 после закрытия границ. По данным Монгольской туристической организации, от пандемии пострадало 95,4 процента всех местных предприятий, 78,8 процента из них столкнулись с проблемами сохранения рабочих мест, а 30 процентам из них пришлось сократить 70 процентов всех рабочих.

Монголия готовится открыть свои границы с 1 мая, но не со всеми странами одновременно.

Организация провела опрос среди 100 туркомпаний об иностранных туристах, которые планировали поехать в Монголию, как только страна откроет свои границы. Согласно исследованию, около 40 000 иностранных туристов ждут, когда Монголия вновь откроет свои границы.

В Монголии зарегистрировано более 500 туристических компаний; более 200 из них ведут активную деятельность.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголия стала первой азиатской страной, принявшей закон о защите правозащитников
  • ЕС, ЮНФАО и Министерство Монголии будут продолжать поддерживать создание рабочих мест в сельскохозяйственном секторе
  • На утро 6 апреля в Казахстане коронавирус выявлен у 1809 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com