Иностранные туристы ждут, когда Монголия вновь откроет границы

CentralAsia (MNG) - Мировой туристический сектор сильно пострадал – и продолжает страдать – из-за пандемии COVID-19 после закрытия границ. По данным Монгольской туристической организации, от пандемии пострадало 95,4 процента всех местных предприятий, 78,8 процента из них столкнулись с проблемами сохранения рабочих мест, а 30 процентам из них пришлось сократить 70 процентов всех рабочих.

Монголия готовится открыть свои границы с 1 мая, но не со всеми странами одновременно.

Организация провела опрос среди 100 туркомпаний об иностранных туристах, которые планировали поехать в Монголию, как только страна откроет свои границы. Согласно исследованию, около 40 000 иностранных туристов ждут, когда Монголия вновь откроет свои границы.

В Монголии зарегистрировано более 500 туристических компаний; более 200 из них ведут активную деятельность.

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