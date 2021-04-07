В Бразилии за сутки от коронавируса умерли 4 211 человек

Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (KG) - По данным счетчика Worldometers.info, 6 апреля 2021 года от коронавируса в Бразилии умерли 4 211 человек. Это однодневный рекорд для этой страны.

Всего в стране за прошедшие сутки были зарегистрированы 82 869 новых случаев. Это второй показатель в мире после Индии, где были зарегистрированы 115 269 случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев коронавируса в мире растет 6 неделю подряд.

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