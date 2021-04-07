На утро 7 апреля в Казахстане выявлено 2080 заболевших коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2080 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 620;

- город Нур-Султан - 372;

- Алматинская область - 280;

- Карагандинская область - 144;

- Актюбинская область - 121;

- Атырауская область - 102;

- Западно-Казахстанская область - 98;

- Акмолинская область - 73;

- город Шымкент - 72;

- Восточно-Казахстанская область - 39;

- Костанайская область - 34;

- Жамбылская область - 31;

- Павлодарская область - 25;

- Кызылординская область - 25;

- Северо-Казахстанская область - 20;

- Туркестанская область - 13;

- Мангистауская область - 11.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 258 917 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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