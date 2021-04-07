В Европейском агентстве лекарственных средств подтвердили связь между AstraZeneca и тромбозом

CentralAsia (CA) - В Европейском агентстве лекарственных средств подтвердили связь между приёмом вакцины AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом в интервью итальянской газете Il Messaggero рассказал глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по стратегии вакцинации Марко Кавалери.



Кавалери сообщил, что эксперты ещё продолжают оценку угроз, связанных с приёмом шведско-британского препарата. Эта работа началась после сообщений о случаях смерти после прививки вакциной AstraZeneca, — у умерших обнаруживали признаки тромбоза.



По словам Кавалери, Европейское агентство лекарственных средств уже на этой неделе представит предварительные выводы о безопасности вакцины AstraZeneca. При этом регулятор по-прежнему не берётся давать рекомендации о возрастных ограничениях для приёма этого препарата, — в ряде государств его использование разрешено только для людей старшего возраста.



После публикации интервью Кавалери замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери рассказал, что Европейское агентство всё-таки обозначит категории граждан, которых рекомендуется вакцинировать препаратом AstraZeneca. Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами настаивает на том, что власти Соединённого Королевства должны продолжать прививать жителей страны вакциной AstraZeneca, несмотря на заявление представителя EMA.



На фоне сообщений об опасности приёма шведско-британского препарата и роста уровня недоверия к нему в ЕС Европейское агентство по лекарственным средствам согласовало переименование AstraZeneca в Vaxzevria.

