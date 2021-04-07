В Монголии за сутки выявлено 575 новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За сутки в Монголии в ходе ПЦР-тестирования выявлено 575 новых случаев локальной передачи COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 12 226 человек.

На сегодняшний день лечение проходят 2480 пациентов. В тяжелой форме болезнь протекает у 70 человек, 10 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Представитель Минздрава уточнил, что 456 случаев были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 6912 пациентов, при этом за последние сутки — 185 человек. Также зарегистрированы 4 летальных исхода.

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