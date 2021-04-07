За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 1711 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1711 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 228 089 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 29 881;
- Нур-Султан - 29 810;
- Восточно-Казахстанская область - 20 894;
- Павлодарская область - 18 741;
- Атырауская область - 18 272;
- Карагандинская область - 16 364;
- Акмолинская область - 14 984;
- Северо-Казахстанская область - 12 715;
- Западно-Казахстанская область - 12 671;
- Костанайская область - 12 376;
- Алматинская область - 12 013;
- Жамбылская область - 6192;
- Шымкент - 5959;
- Актюбинская область - 4802;
- Туркестанская область - 4392;
- Мангистауская область - 4095;
- Кызылординская область - 3928.
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