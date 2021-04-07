За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 1711 человек

Казахстан, общество

10:54, 07 апреля 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1711 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 228 089 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 29 881; - Нур-Султан - 29 810; - Восточно-Казахстанская область - 20 894; - Павлодарская область - 18 741; - Атырауская область - 18 272; - Карагандинская область - 16 364; - Акмолинская область - 14 984; - Северо-Казахстанская область - 12 715; - Западно-Казахстанская область - 12 671; - Костанайская область - 12 376; - Алматинская область - 12 013; - Жамбылская область - 6192; - Шымкент - 5959; - Актюбинская область - 4802; - Туркестанская область - 4392; - Мангистауская область - 4095; - Кызылординская область - 3928. Коронавирус в Казахстане Карта распространения