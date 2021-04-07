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  7 апреля 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 1711 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1711 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 228 089 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 29 881;

- Нур-Султан - 29 810;

- Восточно-Казахстанская область - 20 894;

- Павлодарская область - 18 741;

- Атырауская область - 18 272;

- Карагандинская область - 16 364;

- Акмолинская область - 14 984;

- Северо-Казахстанская область - 12 715;

- Западно-Казахстанская область - 12 671;

- Костанайская область - 12 376;

- Алматинская область - 12 013;

- Жамбылская область - 6192;

- Шымкент - 5959;

- Актюбинская область - 4802;

- Туркестанская область - 4392;

- Мангистауская область - 4095;

- Кызылординская область - 3928.

Коронавирус в Казахстане
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