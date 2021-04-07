В Казахстане резко выросло число заболевших коронавирусной пневмонией

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 7 апреля.

Так, за сутки в стране зафиксировано 116 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 летальных исхода и 163 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 955, летальных случаев - 713, выздоровевших - 49 290.

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