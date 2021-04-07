[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Официальные лица Монголии и Кубы договорились о взаимном сотрудничестве в области здравоохранения

CentralAsia (MNG) -  Представители министерств здравоохранения Монголии и Кубы во вторник подписали в Улан-Баторе Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук.


2

Посольство Кубы в Улан-Баторе сообщило, что национальные интересы обеих стран были расширены для укрепления их соответствующих систем здравоохранения и продолжения прогресса в условиях сотрудничества, согласованных обеими сторонами в этом документе, передает Prensa Latina.

Министр здравоохранения Монголии Энхболд Сэрээжав и посол Кубы Рауль Дельгадо Консепсьон подписали документ, который демонстрирует желание обоих правительств внести свой вклад в улучшение благосостояния своих граждан.

Во время церемонии подписания Энхболд заявил, что развитие и достижения здравоохранения и медицинских наук на Кубе хорошо известны Монголии и что специалисты в области здравоохранения, изучавшие стоматологию на Кубе, являются лидерами в своей области.

Со своей стороны, Дельгадо Консепсьон поблагодарил от имени кубинских властей и народа за это признание и подчеркнул волю к дальнейшему укреплению этих отношений сотрудничества, говорится в сообщении посольства.


3


4

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Крупнейший международный онлайн-сервис Binance P2P поддерживает монгольский тугрик для торговли криптовалютой
  • Саудовские власти будут выдавать разрешения на умру в месяц Орозо при условии вакцинации
  • Умер нобелевский лауреат и «отец евро» Роберт Манделл


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com