Официальные лица Монголии и Кубы договорились о взаимном сотрудничестве в области здравоохранения

CentralAsia (MNG) - Представители министерств здравоохранения Монголии и Кубы во вторник подписали в Улан-Баторе Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук.
Посольство Кубы в Улан-Баторе сообщило, что национальные интересы обеих стран были расширены для укрепления их соответствующих систем здравоохранения и продолжения прогресса в условиях сотрудничества, согласованных обеими сторонами в этом документе, передает Prensa Latina.
Министр здравоохранения Монголии Энхболд Сэрээжав и посол Кубы Рауль Дельгадо Консепсьон подписали документ, который демонстрирует желание обоих правительств внести свой вклад в улучшение благосостояния своих граждан.
Во время церемонии подписания Энхболд заявил, что развитие и достижения здравоохранения и медицинских наук на Кубе хорошо известны Монголии и что специалисты в области здравоохранения, изучавшие стоматологию на Кубе, являются лидерами в своей области.
Со своей стороны, Дельгадо Консепсьон поблагодарил от имени кубинских властей и народа за это признание и подчеркнул волю к дальнейшему укреплению этих отношений сотрудничества, говорится в сообщении посольства.