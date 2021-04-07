Главы МВД Таджикистана и Кыргызстана обсудили вопросы безопасности в приграничных регионах

CentralAsia (TJ) - В Согдийской области вчера состоялась встреча министра внутренних дел Таджикистана генерал-полковника милиции Рамазона Рахимзода с министром внутренних дел Кыргызстана генерал-майором милиции Уланом Ниязбековым. Об этом сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на МВД РТ.



В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества между органами внутренних дел двух стран. Была высказана поддержка совместных усилий с целью содействия установлению безопасности и стабильности в приграничных регионах Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана.



Затем под руководством министров внутренних дел двух государств состоялась встреча в расширенном составе, в которой приняли участие руководители профильных подразделений двух стран.



В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью, а также актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес двух сторон.



Большое внимание было уделено укреплению связей между руководителями органов внутренних дел приграничных регионов и профильных подразделений двух министерств.

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