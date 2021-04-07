Каждый второй получил первую дозу вакцины от коронавируса в Улан-Баторе
CentralAsia (MNG) - В Монголии вчера по всей стране был вакцинирован от коронавируса 50 371 человек, и всего 466 946 человек получили первую дозу вакцины. Это 22,6% от плановых 2 млн человек.
Таким образом, каждый второй житель столицы был вакцинирован от коронавируса. Основная цель Монголии — вакцинировать 60% населения.
На национальном уровне получили первые дозы вакцинации:
- Улан-Батор — 403 162;
- Өмнөговь — 19 325;
- Дархан-Уул — 12 817;
- Сэлэнгэ — 10 053;
- Орхон — 9070;
- Дорноговь — 4878;
- Төв — 2699;
- Говьсүмбэр — 1433;
- Сухбаатар — 890;
- Булган — 697;
- Баянхонгор — 571;
- Архангай — 518;
- Хэнтий — 434;
- Говь-Алтай — 399.
Коронавирус в Монголии
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