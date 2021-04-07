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  7 апреля 2021
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Каждый второй получил первую дозу вакцины от коронавируса в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  В Монголии вчера по всей стране был вакцинирован от коронавируса 50 371 человек, и всего 466 946 человек получили первую дозу вакцины. Это 22,6% от плановых 2 млн человек.

Таким образом, каждый второй житель столицы был вакцинирован от коронавируса. Основная цель Монголии — вакцинировать 60% населения.

На национальном уровне получили первые дозы вакцинации:

- Улан-Батор — 403 162;

- Өмнөговь — 19 325;

- Дархан-Уул — 12 817;

- Сэлэнгэ — 10 053;

- Орхон — 9070;

- Дорноговь — 4878;

- Төв — 2699;

- Говьсүмбэр — 1433;

- Сухбаатар — 890;

- Булган — 697;

- Баянхонгор — 571;

- Архангай — 518;

- Хэнтий — 434;

- Говь-Алтай — 399.

Коронавирус в Монголии
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