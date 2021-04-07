Эмомали Рахмон прибыл в Согдийскую область. Фото

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7 апреля с целью участия в торжествах по случаю празднования Навруза, встреч и бесед с жителями и сдачи в эксплуатацию ряда объектов различного назначения прибыл в Согдийскую область. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».



В Международном аэропорту Худжанда главу государства встретили председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и другие ответственные лица и представители исполнительного органа местной государственной власти.



Ранее сообщалось, что Эмомали Рахмон посетит джамоат Ворух Исфаринского района в рамках рабочей поездки по Согду.



Предварительно, в первой декаде апреля намечается рабочая поездка президента в города и районы Согдийской области. Он посетит города Худжанд, Истаравшан, Гулистон и Исфару.



Визит главы государства в Ворух состоится на фоне обсуждения заявление главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиева о том, что Кыргызстан предложил Таджикистану обменять Ворух на другой участок в Баткенской области Кыргызстана.

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