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  7 апреля 2021
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Эмомали Рахмон прибыл в Согдийскую область. Фото
Предыстория: Кыргызстан предложил обменять Ворух на другой участок. Эмомали Рахмон посетит анклав

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7 апреля с целью участия в торжествах по случаю празднования Навруза, встреч и бесед с жителями и сдачи в эксплуатацию ряда объектов различного назначения прибыл в Согдийскую область. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

В Международном аэропорту Худжанда главу государства встретили председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и другие ответственные лица и представители исполнительного органа местной государственной власти.

Ранее сообщалось, что Эмомали Рахмон посетит джамоат Ворух Исфаринского района в рамках рабочей поездки по Согду.

Предварительно, в первой декаде апреля намечается рабочая поездка президента в города и районы Согдийской области. Он посетит города Худжанд, Истаравшан, Гулистон и Исфару.

Визит главы государства в Ворух состоится на фоне обсуждения заявление главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиева о том, что Кыргызстан предложил Таджикистану обменять Ворух на другой участок в Баткенской области Кыргызстана.

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