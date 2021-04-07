В Казахстане от коронавируса вакцинированы 217 тысяч человек

CentralAsia (KZ) - На 7 апреля по всему Казахстану прививку от коронавирусной инфекции получили 217 70 человек, из них 22 364 — за последние сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В разрезе регионов:

- Алматы - 46 995 (l доза); 8608 (llдоза);

- Туркестанская область - 20 284 (l доза); 9655 (llдоза);

- Алматинская область - 19 941 (l доза); 6166 (llдоза);

- Нур-Султан - 16 842 (l доза); 6956 (llдоза);

- Карагандинская область - 12 168 (l доза); 6376 (llдоза);

- Жамбылская область - 11 635 (l доза); 5259 (llдоза);

- Шымкент - 10 578 (l доза); 4812 (llдоза);

- Восточно-Казахстанская область - 9798 (l доза); 5599 (llдоза);

- Павлодарская область - 8723 (l доза); 3541 (llдоза);

- Костанайская область - 8558 (l доза); 3805 (llдоза);

- Кызылординская область - 8143 (l доза); 2938 (llдоза);

- Западно-Казахстанская область - 8134 (l доза); 2299 (llдоза);

- Актюбинская область - 8023 (l доза); 23 352 (llдоза);

- Акмолинская область - 7829 (l доза); 3909 (llдоза);

- Северо-Казахстанская область - 7000 (l доза); 2246 (llдоза);

- Атырауская область - 5487 (l доза); 2183 (llдоза);

- Мангистауская область - 4470 (l доза); 837 (llдоза).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане началась 1 февраля 2021 года.

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