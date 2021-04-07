Кабмин Монголии поддержал законопроект об освобождении от таможенных пошлин на сельхозтехнику

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 7 апреля, правительство Монголии поддержало законопроект об освобождении сельхозтехники от НДС и таможенных пошлин.

В частности, законопроект об освобождении от НДС, таможенных пошлин, новые тракторы, комбайны, сельскохозяйственная техника, ирригационное оборудование, лесозаготовительная и птицеводческая техника, оборудование, удобрения и пестициды необходимы для сельскохозяйственного производства в условиях пандемии, экономического кризиса.

Кроме того, на льготных условиях фермерам будет предоставлено 5,4 тыс. тонн семян для весеннего сева из Фонда поддержки сельского хозяйства и 3 тыс. тонн из сектора государственного резерва, всего 8,4 тыс. тонн семян. И фонд поддержки сельского хозяйства подписал контракты с четырьмя компаниями, получившими разрешение на импорт семян пшеницы через фонд на поставку 12 000 тонн семян пшеницы.

Чтобы облегчить финансовое бремя фермеров, пшеница, фураж, семена севооборота, необходимое топливо, удобрения, средства защиты растений, а также некоторые машины и оборудование будут заимствованы заранее под 20-50 процентов, а оставшиеся платежи будут возвращается осенью, и планируется эффективно организовать сбор урожая с течением времени. Субсидия готовится через филиалы Фонда поддержки сельского хозяйства в Сэлэнгэ, Хөтөл, Булган, Хар Хорин, Угтаал и через департаментов продовольствия и сельского хозяйства отдаленных аймаков.

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