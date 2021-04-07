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  7 апреля 2021
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NASА планирует на 11 апреля первый полет вертолета на Марсе

CentralAsia (CA) -  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует не ранее 11 апреля совершить первую попытку полета вертолета Ingenuity («Изобретательность») на Марсе.

Как пишет «Интерфакс», это будет первый в истории полет за пределами Земли. Трансляцию первого полета можно будет посмотреть в социальных сетях и на сайте ведомства через несколько часов после запуска.

Вертолет был доставлен марсоходом Perseverance в кратер Езеро 18 февраля. Марсоход будет обеспечивать поддержку во время полетов, делать снимки, собирать данные об окружающей среде и размещать базовую станцию, которая позволит вертолету общаться с диспетчерами миссии на земле.

Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетными проверками и позиционированием транспортных средств как Perseverance, так и Ingenuity.

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