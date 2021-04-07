Таджикистан обсудил с ЭСКАТО вопросы снижения социально-экономических последствий пандемии

CentralAsia (TJ) - Состоялась виртуальная встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и исполнительного Секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) ООН Армиды Сальсии Алишахбан. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



Стороны обсудили вопросы снижения социально-экономических последствий пандемии COVID-19, реформы ООН, международные инициативы Таджикистана и ее участия на 77-ой сессии ЭСКАТО, проведение которой запланировано в период с 26 по 29 апреля 2021 года в формате видеоконференции.



Были также обсуждены перспективы сотрудничества сторон в водной, энергетической и экономической сферах. В этой связи, было отмечено, что для поддержки стран-участниц в достижении целей Повестки 2030 важно задействовать механизм сотрудничества региональных комиссий ООН со страновой командой ООН за счет привлечения инвестиций, в том числе частного сектора.



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