[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан обсудил с ЭСКАТО вопросы снижения социально-экономических последствий пандемии

CentralAsia (TJ) -  Состоялась виртуальная встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и исполнительного Секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) ООН Армиды Сальсии Алишахбан. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

Стороны обсудили вопросы снижения социально-экономических последствий пандемии COVID-19, реформы ООН, международные инициативы Таджикистана и ее участия на 77-ой сессии ЭСКАТО, проведение которой запланировано в период с 26 по 29 апреля 2021 года в формате видеоконференции.

Были также обсуждены перспективы сотрудничества сторон в водной, энергетической и экономической сферах. В этой связи, было отмечено, что для поддержки стран-участниц в достижении целей Повестки 2030 важно задействовать механизм сотрудничества региональных комиссий ООН со страновой командой ООН за счет привлечения инвестиций, в том числе частного сектора.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Монголии запустили службу, отвечающую на часто задаваемые вопросы о вакцинации против коронавируса
  • Эмомали Рахмон прибыл в Согдийскую область. Фото
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 1711 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com