В Монголии создана рабочая группа по подготовке законопроекта о борьбе с алкоголизмом

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет по вопросам юстиции Монголии создал рабочую группу по подготовке законопроекта о контроле за оборотом алкоголя и борьбе с алкоголизмом для рассмотрения в парламенте.

В ходе заседания постоянная комиссия приняла проект постановления постоянной комиссии о внесении изменений в постановление.

Проект предусматривает назначение члена Коллегии адвокатов Монголии, юриста М.Мөнхбат в рабочую группу по отбору не являющихся судьями членов Генерального совета судей и Дисциплинарного комитета судей, созданного Постановлением №9 от Постоянного комитета по вопросам юстиции 31 марта 2021 года.

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