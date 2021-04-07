[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии создана рабочая группа по подготовке законопроекта о борьбе с алкоголизмом

CentralAsia (MNG) -  Постоянный комитет по вопросам юстиции Монголии создал рабочую группу по подготовке законопроекта о контроле за оборотом алкоголя и борьбе с алкоголизмом для рассмотрения в парламенте.

В ходе заседания постоянная комиссия приняла проект постановления постоянной комиссии о внесении изменений в постановление.

Проект предусматривает назначение члена Коллегии адвокатов Монголии, юриста М.Мөнхбат в рабочую группу по отбору не являющихся судьями членов Генерального совета судей и Дисциплинарного комитета судей, созданного Постановлением №9 от Постоянного комитета по вопросам юстиции 31 марта 2021 года.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В рейтинг богатейших людей планеты попали 6 казахстанцев
  • В Монголии за сутки выявлен 831 случай коронавируса
  • Иностранные туристы ждут, когда Монголия вновь откроет границы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com