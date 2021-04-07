Узбекистан работает над созданием собственной вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует до конца года наладить выпуск вакцины против COVID-19. Об этом «Газете.uz» сообщил директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения страны Сардор Кариев.



«Даны поручения создать инфраструктуру, где Узбекистан может обеспечить себя необходимыми вакцинами, включая коронавирусную вакцину», - сказал он.



По его словам, агентство совместно с Ташкентской медицинской академией и другими партнёрами работает в этом направлении. Сейчас ведётся проектирование нового производственного комплекса, а научные институты работают над созданием собственной вакцины от коронавируса.



«До конца года наша производственная площадка будет готова. Кроме того, Министерство инновационного развития и наши учёные разрабатывают новую местную вакцину», - заявил Кариев.



Ранее сообщалось, что Агентство по развитию фармотрасли предложило России производить российские вакцины от коронавируса на территории Tashkent Pharma Park. Проект по выпуску иммунобиологических вакцин тогда оценивался в 53 млн долларов. В декабре российская вакцина от COVID-19 «Cпутник V» была доставлена в Узбекистан для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в стране.



Сардор Кариев заявил, что стороны пока обсуждают детали проекта.



«Производство вакцин — это технологически очень сложный процесс. Мы дали предложение российской стороне. В Узбекистане есть несколько производственных площадок, которые имеют возможность по международным стандартам произвести любые виды вакцин. Но процесс очень долгосрочный», - сказал он.



Он отметил, что проект производства вакцин предусматривает трансфер технологий.



«Несмотря на то, что у нас есть производственная база, она чуть-чуть должна быть модернизирована, настроена под новые технологические процессы. В связи с этим у нас проходят переговоры, приходят эксперты, смотрят производственные площадки, обсуждают вопросы технологического трансфера. Поэтому по срокам сказать очень сложно, когда этот вопрос запустится. Но в целом работа идёт», - заявил глава агентства.



С 1 апреля в Узбекистане началась массовая вакцинация. Премьер-министр Абдулла Арипов сообщал, что до конца июня планируется привить от коронавируса более 4 миллионов человек из групп риска.

