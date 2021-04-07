В рейтинг богатейших людей планеты попали 6 казахстанцев

CentralAsia (KZ) - В новый рейтинг Forbes богатейших людей планеты в текущем году попали 6 казахстанцев, пишет «Деловой Казахстан».



Несмотря на пандемию, число миллиардеров в 35-м ежегодном списке самых богатых людей мира Forbes выросло до 2755 — это на 660 человек больше, чем год назад. Из них 493 человека вошли в данный рейтинг впервые. В том числе 210 из Китая.



В число богатейших людей планеты вошли 6 казахстанцев. Так, 622-й строчку рейтинга занял предприниматель Владимир Ким. Его состояние оценили в 4,6 млрд долларов.



Предприниматель Булат Утемуратов занял 891-ую строчку рейтинга. Его состояние оценили в 3,4 млрд долларов.



Сооснователь Kaspi.kz Вячеслав Ким занял 925-ую строку рейтинга. Его состояние оценили в 3,3 млрд долларов.



Его партнер Михаил Ломтадзе занял 956-ую строчку. Его состояние оценили в 3,2 млрд долларов.



На 1111 месте рейтинга оказались Тимур и Динара Кулибаевы с 2,8 млрд долларов на каждого.



Владелец Freedom Holding Corp Тимур Турлов занял 1517-ую строчку рейтинга. Его состояние оценили в 2,2 млрд долларов.



Четвертый год подряд самым богатым в мире человеком признается основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 177 млрд долларов. За год Безос заработал 64 млрд доллара.



Вторую строчку рейтинга занял Илон Маск. Его состояние оценивается в 151 млрд долларов. За год владельцу компаний SpaceX и Tesla удалось увеличить свое состояние сразу в шесть раз, во многом за счет роста акций Tesla и Amazon.



Замыкает «тройку лидеров» президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивается в 150 млрд долларов.



В пятерку богатейших людей планеты вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг. Их состояние оценивается в 124 и 97 млрд долларов соответственно.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения