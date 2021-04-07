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  7 апреля 2021
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В России число зараженных коронавирусом превысило 4,6 млн

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрировано 8294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах, в том числе активно без клинических проявлений — 1 037 (12,5%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 606 162 случая (+0,18%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 122,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 249 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 362 человека.

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