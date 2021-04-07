В России за сутки от COVID умерли 374 человека
- Азия и мир, общество
- 14:27, 07 апреля 2021
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 374 человека, передает оперативный штаб.
Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 51 и Санкт-Петербурге — 36.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 101 480 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,6 млн человек, из них выздоровели — 4,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 491 362 пациента.