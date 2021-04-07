В России за сутки от COVID умерли 374 человека

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 374 человека, передает оперативный штаб.



Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 51 и Санкт-Петербурге — 36.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 101 480 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,6 млн человек, из них выздоровели — 4,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 491 362 пациента.