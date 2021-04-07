Эксперт прокомментировал необычную вспышку в небе над Бишкеком и Таразом

- Казахстан, анализ и комментарии
- 14:37, 07 апреля 2021
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CentralAsia (KZ) - Минувшей ночью жители казахстанского города Тараз и столицы Кыргызстана Бишкека наблюдали яркий светящийся в небе объект. Многие предположили, что это упал метеорит.
В МЧС Казахстана рассказали, что на юге страны в Управления кризисных ситуаций никаких тревожных сообщений не поступало. А в Астрофизическом институте имени В.Г. Фесенкова рассказали, что это могло быть за явление, передает zakon.kz.
Как сообщили в МЧС Казахстана, по данной информации в Управления кризисных ситуаций Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкента, а также ДЧ КНБ и Министерство обороны информация не поступала.
Руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова Виктор Тейфель, являющийся легендой казахстанской астрономии, доктором физико-математических наук, дал наиболее вероятное объяснение «огненному» небесному явлению.
Судя по отсутствию сопровождающих звуков, короткому «хвосту» и угасающей в конце вспышке, это мог быть яркий метеор — не метеорит, не объект, который мог упасть на землю.
«Просто очень яркий метеор или очень маленький метеорит, размером, например, с вишню. Такой маленький метеоритик при входе в атмосферу со скоростью, а скорость там в десятки километров в секунду, раскалился. Это наиболее вероятное объяснение... ... Падения на землю, скорее всего не было. Скорее всего, он распался при входе в атмосферу», - сказал Виктор Тейфель.
Он также отметил, что употребление слова «сгорел» при входе в атмосферу не совсем правильное, потому что «метеориты не горят, они раскаляются и более крупные могут взрываться от внутреннего разогрева... ... А если не было слышно никаких звуков, это мог быть, в крайнем случае, болид, когда маленький метеоритик дает такой огненный шар без звуков».