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  7 апреля 2021
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Дубайская авиакомпания запускает услугу «Ифтар в небе» за $18 тыс.

CentralAsia (CA) -  Дубайская частная авиакомпания Jetex объявила о новой услуге — «Ифтар в небе» во время месяца Рамадан, сообщает Haberturk.

Цена меню ифтара на двоих составляет $18 тыс. (146 тыс. дирхам).

Авикомпания сообщила, что при заказе данной услуги клиентов встретит автомобиль с водителем на VIP-терминале Jetex и доставит к самолету.

На сегодня ифтар забронировали уже 15 человек, а доходы, полученные в течение месяца Рамадан, будут пожертвованы глобальной благотворительной организации, базирующейся в ОАЭ, сообщается на сайте.

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