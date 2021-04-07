Дубайская авиакомпания запускает услугу «Ифтар в небе» за $18 тыс.
- Азия и мир, общество
- 15:09, 07 апреля 2021
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CentralAsia (CA) - Дубайская частная авиакомпания Jetex объявила о новой услуге — «Ифтар в небе» во время месяца Рамадан, сообщает Haberturk.
Цена меню ифтара на двоих составляет $18 тыс. (146 тыс. дирхам).
Авикомпания сообщила, что при заказе данной услуги клиентов встретит автомобиль с водителем на VIP-терминале Jetex и доставит к самолету.
На сегодня ифтар забронировали уже 15 человек, а доходы, полученные в течение месяца Рамадан, будут пожертвованы глобальной благотворительной организации, базирующейся в ОАЭ, сообщается на сайте.