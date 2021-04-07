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  7 апреля 2021
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Лидеры богатых стран скупили большую часть вакцин в мире, почти ничего не оставив остальным странам, - Amnesty International

CentralAsia (CA) -  Глобальная пандемия коронавируса обнажила деструктивную политику, которая увековечила неравенство, дискриминацию и угнетение и проложила путь разрушительным последствиям, вызванным COVID-19. Об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном отчете правозащитной организации Amnesty International.

Медицинские работники, мигранты и работники неформального сектора, многие из которых находятся на передовом в борьбе с пандемией, преданы властями и неравноправной экономической ситуацией. Своевременная реакция на глобальную пандемию была еще больше провалена лидерами, которые воспользовались кризисом и использовали COVID-19 в качестве оружия для новых атак на права человека, говорится в отчете.

«COVID-19 жестоко разоблачил и усугубил неравенство как внутри стран, так и между ними, а также высветил ошеломляющее пренебрежение мировыми лидерами человеческими ценностями», - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

Неравенство, существующее в мире десятилетиями, привело к негативному воздействию пандемии на этнические меньшинства, беженцев, пожилых людей и женщин.

Также в докладе авторы отметили лидеров богатых стран, которые «в обход международного сотрудничества скупили большую часть вакцин в мире, почти ничего не оставив остальным странам». В качестве примера организация назвала действия бывшего президента США Дональда Трампа. Также говорится о правительстве Китая, которое пресекало попытки медицинских работников и журналистов сообщить о вирусе на раннем этапе.

Власти некоторых стран Европы и Центральной Азии используют пандемию для расширения своих полномочий, подавления свобод и игнорирования обязательств в области прав человека, отметили авторы отчета.

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