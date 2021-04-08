Монголский дзюдоист Моллаеи завоевал бронзу чемпионата Азии и Океании по дзюдо в Бишкеке

CentralAsia (MNG) - В Бишкеке, 6 апреля, стартовал чемпионат Азии и Океании по дзюдо среди мужчин и женщин.

В второй соревновательный день спортсмен из Монголии Саид Моллаеи выиграл бронзу чемпионата Азии и Океании по дзюдо в Бишкеке. Из Монголии он один принял участие в этом чемпионате. Он выступал 7 апреля в турнире весовой категории до 81 кг. В этой весовой категории спортсмен из Кыргызстана Владимир Золоев выиграл золото.

Как сообщала Монгольская федерация дзюдо (МФД), наша сборная команда пропускает чемпионат Азии и Тихоокеанского региона по дзюдо, который стартовал в Бишкеке, Кыргызстан кроме Саида Моллаеи.

Согласно международным правилам дзюдо, в связи с выявлением коронавируса среди спортсменов сборной команды Монголии Оргкомитет чемпионата Азии и Тихоокеанского региона по дзюдо принял соответствующее решение.

Напомним, что 26 февраля сборная команда Монголии отправилась в Ташкент, Узбекистан для участия в олимпийском отборочном турнире серии Большого шлема-2021. На соревнованиях этого турнира монгольская сборная команда завоевала 2 золота, одно серебро и одну бронзу и в командном зачете заняла 5-е место.

После этого она направилась в Тбилиси, Грузия для участия в очередном этапе Большого шлема, где провела совместную тренировку с дзюдоистами других стран. В ходе этой тренировки коронавирус был обнаружен у некоторых наших спортсменов, из-за чего сборная команда Монголии не смогла в полном составе участвовать в этом этапе Большого шлема.

Тем не менее, на счету сборной команды Монголии по итогам соревнований 2 золотые и 2 бронзовые медали, и она заняла 3-е место в общем командном зачете.

«Перед соревнованиям в рамках тбилисского этапа у 5 монгольских дзюдоистов контрольный тест на коронавирус дал положительный результат. Однако у наших спортсменов болезнь протекает в легкой форме бессимптомно и без каких-либо осложнений. Поэтому сборная команда Монголии пропустила турецкий этап серии Большого шлема и планировала выступить на чемпионате Азии и Тихоокеанского региона. Но, к сожалению, решением Оргкомитета пришлось нам сняться с этого важного турнира», - говорится в сообщении МФД.

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