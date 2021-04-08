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  8 апреля 2021
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В январе-феврале отечественные предприниматели произвели 4,3 млн лицевых масок

CentralAsia (MNG) -  За первые два месяца года отечественные производители выпустили более 4,3 миллиона лицевых масок.

Это в пять раз больше, чем годом ранее. В прошлом году использование масок на внутреннем рынке резко возросло, а отечественная промышленность активизировала свою деятельность, превысив спрос и предложение.

Например, производственная мощность «Мөнхийн тун» составляет 150 000 одноразовых масок в день. В этом году компания работает в штатном режиме и поставляет ее в организации и больницы.

Фармацевтический завод «Нахиа» имеет производственную мощность 120 000 масок в день и в настоящее время производит и хранит свою продукцию в больших количествах.

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