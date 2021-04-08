Строительство угольного логистического центра Таван-Толгой начнется во втором квартале 2021 года

CentralAsia (MNG) - В среду, 7 апреля, кабинет министров провел очередное заседание, на котором была заслушана презентация логистического центра для погрузки угля и железной дороги на угольных месторождениях Таван-Толгой в аймаке Өмнөговь.

Технико-экономическое обоснование и проект логистического центра, а также строительство планируется начать во втором квартале этого года.

Соответствующим министрам было поручено достичь соглашения с китайской стороной в отношении пунктов пересечения границы и перевалки пограничного пункта Гашуунсухайт — Ганцмод и добавить положения, касающиеся пограничного пункта, в соглашение о железнодорожной границе между Монголией и Китаем.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения