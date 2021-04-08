[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Строительство угольного логистического центра Таван-Толгой начнется во втором квартале 2021 года

CentralAsia (MNG) -  В среду, 7 апреля, кабинет министров провел очередное заседание, на котором была заслушана презентация логистического центра для погрузки угля и железной дороги на угольных месторождениях Таван-Толгой в аймаке Өмнөговь.

Технико-экономическое обоснование и проект логистического центра, а также строительство планируется начать во втором квартале этого года.

Соответствующим министрам было поручено достичь соглашения с китайской стороной в отношении пунктов пересечения границы и перевалки пограничного пункта Гашуунсухайт — Ганцмод и добавить положения, касающиеся пограничного пункта, в соглашение о железнодорожной границе между Монголией и Китаем.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Кабмин Монголии поддержал законопроект об освобождении от таможенных пошлин на сельхозтехнику
  • Дубайская авиакомпания запускает услугу «Ифтар в небе» за $18 тыс.
  • В Бразилии за сутки от коронавируса умерли 4 211 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com