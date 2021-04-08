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  8 апреля 2021
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Монгольская спортсменка стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

CentralAsia (MNG) -  В городе Абу Даби, ОАЭ проходит чемпионат по джиу-джитсу с 8 по 10 апреля.

В категории «Мастерс» монгольская спортсменка Б.Буяндэлгэр (-70 кг) завоевала золотую медаль.

Перед этим с 2 по 3 апреля в городе Абу-Даби состоялся турнир Большого шлема по джиу-джитсу. Спортсменка Академии «Гаруда» Б.Буяндэлгэр, выступившая в женской весовой категории до 70кг на этом турнире, завоевала бронзовую медаль.


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