Монгольская спортсменка стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

CentralAsia (MNG) - В городе Абу Даби, ОАЭ проходит чемпионат по джиу-джитсу с 8 по 10 апреля.

В категории «Мастерс» монгольская спортсменка Б.Буяндэлгэр (-70 кг) завоевала золотую медаль.

Перед этим с 2 по 3 апреля в городе Абу-Даби состоялся турнир Большого шлема по джиу-джитсу. Спортсменка Академии «Гаруда» Б.Буяндэлгэр, выступившая в женской весовой категории до 70кг на этом турнире, завоевала бронзовую медаль.













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