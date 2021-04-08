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  8 апреля 2021
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В Монголии за сутки выявлено 554 новых случая коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За сутки в Монголии в ходе 11 116 ПЦР-тестирования выявлено 554 новых случая локальной передачи COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 12 780 человек.

На сегодняшний день лечение проходят 2637 пациентов. В тяжелой форме болезнь протекает у 74 человек, 14 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Представитель Минздрава уточнил, что 451 случай был зарегистрирован в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 8140 пациентов, при этом за последние сутки — 372 человека. Также зарегистрирован 1 летальный исход.

Коронавирус в Монголии
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