В Монголии более полмиллиона человек вакцинированы от коронавируса

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 8 апреля в Монголии 529 911 человек были вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Таким образом, 25% из 2 060 000 взрослых были вакцинированы.

1513 врачей и сотрудников работают в 83 пунктах в столице и за вчерашний день сделали прививки 38 795 человек. А в аймаках привиты 20 897. В общей сложности 7 апреля вакцинировано 59 692 человека.

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