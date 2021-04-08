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  8 апреля 2021
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На утро 8 апреля в Казахстане коронавирус выявлен у 2586 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2586 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 710;

- город Нур-Султан - 578;

- Алматинская область - 325;

- Карагандинская область - 160;

- Атырауская область - 137;

- Западно-Казахстанская область - 125;

- Актюбинская область - 117;

- Акмолинская область - 98;

- город Шымкент - 81;

- Восточно-Казахстанская область - 55;

- Мангистауская область - 43;

- Жамбылская область - 39;

- Костанайская область - 33;

- Павлодарская область - 28;

- Кызылординская область - 22;

- Туркестанская область - 19;

- Северо-Казахстанская область - 16.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 261 503 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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