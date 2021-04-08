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  8 апреля 2021
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Франция рассмотрит законопроект о легализации эвтаназии

CentralAsia (CA) -  Французский парламент сегодня обсудит законопроект, который легализует эвтаназию. Дискуссия, скорее всего, продлится не один день: противники легализации написали к нему три тысячи поправок, передает BBC.

Если законопроект будет принят, Франция станет пятой страной Европейского союза, декриминализующей помощь в добровольном уходе из жизни по причине болезни после Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Испании.

Авторы законопроекта считают, что легализация эвтаназии прекратит «национальное лицемерие», потому что сейчас, по их словам, смертельно больные французы просто уезжают в Бельгию или Швейцарию, чтобы там добровольно закончить свою жизнь, а врачи Франции тайно совершают от двух до четырех актов эвтаназии каждый год.

Эвтаназия — облегчение предсмертных страданий неизлечимо больных людей, согласованное с врачами умерщвление.

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