Видео — В Казахстане произошел аварийный выброс загрязняющих веществ на предприятии

CentralAsia (KZ) - На предприятии ТОО «Тенгизшевройл» в Атырауской области произошел аварийный выброс загрязняющих веществ в воздух.



«7 апреля текущего года в 15:20 по времени Атырау на предприятии ТОО «Тенгизшевройл» по причине сбоя оборудования автоматической блокировки через дымовую трубу произошел выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Через полчаса сработала общезаводская сирена. И в течение десяти минут выброс вредного дыма желтого цвета в окружающую среду был прекращен», - сообщили в Министерстве экологии республики.



По факту выброса загрязняющих веществ в воздух на предприятии будет проведена проверка.



Сообщается, что в результате данного происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

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