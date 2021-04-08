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  8 апреля 2021
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Видео — В Казахстане произошел аварийный выброс загрязняющих веществ на предприятии

CentralAsia (KZ) -  На предприятии ТОО «Тенгизшевройл» в Атырауской области произошел аварийный выброс загрязняющих веществ в воздух.

«7 апреля текущего года в 15:20 по времени Атырау на предприятии ТОО «Тенгизшевройл» по причине сбоя оборудования автоматической блокировки через дымовую трубу произошел выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Через полчаса сработала общезаводская сирена. И в течение десяти минут выброс вредного дыма желтого цвета в окружающую среду был прекращен», - сообщили в Министерстве экологии республики.

По факту выброса загрязняющих веществ в воздух на предприятии будет проведена проверка.

Сообщается, что в результате данного происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.


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Публикация от Almaty | Astana (@meganews.kz)

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