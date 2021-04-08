В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели почти 1,5 тыс. человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 229 538 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 30 285;
- Нур-Султан - 30 198;
- Восточно-Казахстанская область - 20 935;
- Павлодарская область - 18 790;
- Атырауская область - 18 305;
- Карагандинская область - 16 461;
- Акмолинская область - 15 046;
- Западно-Казахстанская область - 12 763;
- Северо-Казахстанская область - 12 743;
- Костанайская область - 12 390;
- Алматинская область - 12 159;
- Жамбылская область - 6217;
- Шымкент - 5988;
- Актюбинская область - 4824;
- Туркестанская область - 4398;
- Мангистауская область - 4100;
- Кызылординская область - 3936.
Коронавирус в Казахстане
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