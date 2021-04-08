В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели почти 1,5 тыс. человек

Казахстан, общество

10:55, 08 апреля 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 229 538 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 30 285; - Нур-Султан - 30 198; - Восточно-Казахстанская область - 20 935; - Павлодарская область - 18 790; - Атырауская область - 18 305; - Карагандинская область - 16 461; - Акмолинская область - 15 046; - Западно-Казахстанская область - 12 763; - Северо-Казахстанская область - 12 743; - Костанайская область - 12 390; - Алматинская область - 12 159; - Жамбылская область - 6217; - Шымкент - 5988; - Актюбинская область - 4824; - Туркестанская область - 4398; - Мангистауская область - 4100; - Кызылординская область - 3936. Коронавирус в Казахстане Карта распространения