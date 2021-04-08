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  8 апреля 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели почти 1,5 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 229 538 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 30 285;

- Нур-Султан - 30 198;

- Восточно-Казахстанская область - 20 935;

- Павлодарская область - 18 790;

- Атырауская область - 18 305;

- Карагандинская область - 16 461;

- Акмолинская область - 15 046;

- Западно-Казахстанская область - 12 763;

- Северо-Казахстанская область - 12 743;

- Костанайская область - 12 390;

- Алматинская область - 12 159;

- Жамбылская область - 6217;

- Шымкент - 5988;

- Актюбинская область - 4824;

- Туркестанская область - 4398;

- Мангистауская область - 4100;

- Кызылординская область - 3936.

Коронавирус в Казахстане
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