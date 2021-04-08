За сутки коронавирусной пневмонией заболели 100 человек в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 апреля.

Так, в стране за сутки зафиксировано 100 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 летальных исходов и 186 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 51 055, летальных случаев - 718, выздоровевших - 49 476.

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