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  8 апреля 2021
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За сутки коронавирусной пневмонией заболели 100 человек в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 апреля.

Так, в стране за сутки зафиксировано 100 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 летальных исходов и 186 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 51 055, летальных случаев - 718, выздоровевших - 49 476.

Коронавирус в Казахстане
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