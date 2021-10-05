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Главе МВД Туркменистана объявлен строгий выговор с последним предупреждением  

CentralAsia (TM) -  Строгий выговор с последним предупреждением «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки» объявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов министру внутренних дел Ходжаныязову Овездурды Гелдиевичу.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал на состоявшемся сегодня заседании Государственного совета безопасности, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

О.Ходжаныязов был назначен на пост главы МВД 1 июля текущего года после увольнения прежнего министра Мамметхана Чакыева.

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