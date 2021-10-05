В этом году в России ожидается аномально снежная зима, - синоптики

CentralAsia (CA) - Предстоящей зимой в России будет больше осадков, чем обычно: в Москве снега выпадет на четверть больше нормы, в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири — почти в 1,5–2 раза больше нормы. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Специалисты отмечают, что первые признаки зимы уже наблюдаются на Чукотке, в некоторых районах Дальнего Востока, на Ямале и Таймыре, в Башкирии, Челябинской и Оренбургской областях и в других регионах России.

«Столь ранняя репетиция зимы может быть спровоцирована паузой глобального потепления в Арктике. В этом году льда в акватории Ледовитого океана оказалось почти на миллион квадратных километров больше, нежели в 2020 году. В последний раз столь значительный сбой работы тепловой машины, разрушающей полярную шапку планеты, наблюдался лишь однажды — 6-7 лет назад», - утверждают метеорологи.

Этой зимой самые значительные аномалии, связанные с осадками, произойдут в южной части России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.