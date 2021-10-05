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Терминал контейнерных перевозок в Гашуунсухайте будет эксплуатироваться государственными и частными компаниями

CentralAsia (MNG) -  Новый терминал для контейнерных перевозок на пограничном пункте «Гашуунсухайт» в настоящее время проходит проверку Госкомиссии. Строительство терминала профинансировали ООО «Energy Resource», АО «Эрдэнэс Тавантолгой» и АО «Тавантолгой».

Между сторонами заключено соглашение о совместном финансировании строительства зданий и дорог на территории терминала. Соглашение подписали министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Г.Ёндон, генеральный директор АО «Эрдэнэс Тавантолгой» Б.Ганхуяг, генеральный директор АО «Тавантолгой» Ж.Доржсурэн и генеральный директор ООО «Energy Resource» Г.Батцэнгэл.

При этом компании будут нести ответственность за расходы на строительство зданий терминала и дорог, а также за деятельность, которая будет осуществляться в рамках проекта.

Использование контейнеров для транспортировки угля через пограничный контрольно-пропускной пункт «Гашуунсухайт» увеличивает возможности экспорта и предотвращает ухудшение качества угля, а также снижает воздействие на окружающую среду. Исследование также показало, что ежегодный экспорт угля в результате увеличится на 8-10 миллионов тонн, сообщило Министерство горной и тяжелой промышленности.

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