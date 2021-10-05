За сутки в Узбекистане выявлено свыше 300 новых больных COVID-19 и пневмонией

- Узбекистан, общество
- 11:49, 05 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - За 4 октября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 176 019. В течение прошедших суток зафиксированы 304 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Также у 12 человек диагностирована пневмония (всего 27 349).
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1251 летальный исход).
По данным Минздрава, за день выздоровели 290 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 171162) и 19 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 25688).
На лечении находятся 3606 больных коронавирусом и 1428 - пневмонией.