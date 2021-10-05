Узбекистан за восемь месяцев импортировал бензина на $100 млн

- Узбекистан, экономика
- 12:11, 05 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - В январе-августе 2021 года в Узбекистан было импортировано 281,6 млн литров автомобильного бензина на сумму 100 млн долларов, сообщает Госкомстат РУз.
Импорт автомобильного бензина увеличился в 3,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Основные страны, из которых Узбекистан импортировал автомобильный бензин:
- Россия – 139 млн литров
- Туркменистан – 121 млн литров
- Казахстан – 16 млн литров
- Ирак – 3,6 млн литров
По данным Госкомстата РУз, за 8 месяцев было произведено около 730 тысяч тонн автомобильного бензина.