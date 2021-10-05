Исполняющий обязанности президента НОК Монголии принял директора Alliance Française

CentralAsia (MNG) - На днях исполняющий обязанности президента Монгольского национального олимпийского комитета Ч. Наранбаатар принял в Улан-Баторе представителей Alliance Française во главе с директором Селин Мартин.

В связи с летними Олимпийскими играми, которые состоятся в Париже в 2024 году, стороны обсудили продвижение олимпизма в обеих странах, мотивацию спортсменов двух стран путем их участия в интервью в прямом эфире и привлечение монгольских спортсменов к обучению французскому языку до начала Летних Олимпийских игр 2024 года.

Стороны также обменялись мнениями о привлечении французских волонтеров к работам, которые будут проводиться в рамках продвижения олимпизма, и о сотрудничестве в организации мероприятий и создании видеоконтента.

После встречи представители Alliance Française посетили Олимпийский музей в здании Национального олимпийского комитета Монголии. Они также заявили о возможности предоставления рекламных фильмов и видеороликов о Франции для цифрового музея, который вскоре откроется.

Alliance Française в Улан-Баторе, основанная 29 ноября 2004 года, является неправительственной организацией, которая активно занимается продвижением французского языка, культуры и образования.

Alliance Française — культурно-просветительская некоммерческая общественная организация, осуществляющая свою деятельность при поддержке Посольств Франции.

Миссия организации заключается в распространении французского языка и культуры во всем мире, в поощрении диалога культур.

Задачи Alliance Française:

Сотрудничество в области образования, языка и культуры;

Распространение французского языка на территории деятельности организации;

Объединение всех желающих повысить свои знания в области французского языка и культуры Франции;

Развитие культурных обменов, содействующих сближению культур.

Французская ассоциация «Alliance Française» была основана в Париже 21 июля 1883 года по инициативе известного дипломата Поля Камбона с целью распространения французского языка по всему миру и содействия диалогу культур.

Уже в следующем году открылось отделение «Alliance Française» в Париже, в административный совет которого вошли Луи Пастер, Эрнест Ренан и Жюль Верн.

24 января 1884 года постановлением Министерства внутренних дел Ассоциация получила одобрение на свою деятельность.

Официальной датой основания Альянс Франсез считается 10 марта 1884 года — день принятия её устава Генеральной Ассамблеей.

На сегодняшний день Альянс Франсез насчитывает 1072 представительства в 146 странах, в том числе и в Монголии, где обучаются около 500 000 студентов.

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