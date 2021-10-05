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Таджикистан сократил экспорт электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

CentralAsia (TJ) -  Таджикистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан, и начал его продажу в Кыргызстан.

Об этом свидетельствуют данные энергетического сектора страны.

Так, по данным ведомства с начала октября прекратилась подача электроэнергии в Афганистан и Узбекистан по ЛЭП высокого напряжения 220 кВ - 500кВ.

Теперь соседние страны получают таджикскую электроэнергию по ЛЭП с низким напряжением 110 кВ. Так, 3 октября в Афганистан экспортировано 660 тысяч кВт/ч, а в Узбекистан 827 тысяч кВт/ч.

При этом ранее планировалось, что в Узбекистан в весенне-летний период будет экспортировано порядка 1,5 миллиарда кВт/ч электричества. Аналогичный объем планировалось подавать и в Афганистан.

Наряду с этим Таджикистан начал продавать электроэнергию в Кыргызстан. Экспорт связан с тем, что в Токтогульском водохранилище соседней страны сейчас низкий уровень воды.

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