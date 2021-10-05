Хакер выставил на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook

CentralAsia (CA) - Пользователь одного из хакерских форумов выставил на продажу личные данные более чем 1,5 млрд. пользователей социальной сети Facebook, сообщает сайт Privacy Affairs.

Представитель продавца утверждает, что данные были получены посредством автоматического сбора информации, которую сами пользователи оставляли о себе в соцсети.

В образцах, которые представлены на форуме, содержатся имена, адреса электронной почты, пол, место нахождения, номер телефона и идентификатор (ID) Facebook.

Privacy Affairs называет базу данных крупнейшей из подобных. Издание отмечает, что данные из образцов соответствуют 2021 году и не дублируются со сведениями, доступными в более старых лотах. Продавец предлагает купить базу как целиком, так и по частям: один из пользователей форума утверждает, что за данные 1 млн пользователей с него попросили $5 тыс.

При этом не уточняется, связана ли ситуация с произошедшим в тот же день масштабным сбоем в работе Facebook и принадлежащих одноименному концерну соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp. По сообщениям СМИ, пользователи из разных стран мира 4 октября часами не могли попасть на свои страницы в вышеназванных соцсетях, а также воспользоваться мессенджером.

Кроме того, по данным The New York Times, некоторые сотрудники компании Facebook не могли войти в свои офисы, поскольку у них не срабатывали электронные пропуска. По оценке онлайн-издания Forbes, этот сбой стал одним из самых длинных в истории компании.

Как отмечает Privacy Affairs, крупнейший в истории соцсети слив личных данных пользователей Facebook может означать, что в будущем они станут объектами хакерских атак или адресатами нежелательной рекламы.

Сегодня у Facebook около 3 млрд пользователей по всему миру.